بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة ببني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف-حمدي سليمان:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرين بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق الفيوم الجديد، اليوم الإثنين.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أشرف صلاح حكمدار المديرية، بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفيوم الجديد أمام دير الحمام بدائرة مركز ناصر، ما أسفر عن مصرع حسام شعبان حسين 20عاما، و محمد عشري عبد العزيز، 32 عاما، و محمد أحمد حمدي، 30 عاما.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد سيد عبد الحليم 38 عاما، و أحمد حسين محمد حسين، 32 عاما، و محمد صادق عبد العظيم، 48 عاما، عبد العليم شحاتة عبد العليم، 48 عاما، و جمال علي عبد الفتاح، 58عاما، و مختار حسن محمد، 34 عاما، و عشري عبد العزيز عبد الجواد، 63 عاما، ومنجد سعد عبد الملك، 48 عاما.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة بإشراف الدكتور صلاح جودة مدير المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.