إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 6 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الاثنين؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بمدخل مدينة العاشر من رمضان بالشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى نصف نقل بمدخل مدينة العاشر من رمضان أمام مركز التدريب، ما أسفر عن إصابة طالبين وعامل و3 فتيات، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.