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نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا يصل السودان

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نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا يصل السودان نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا يصل السودان

مصراوي Masrawy

04:34 م الإثنين 25 يناير 2021

الخرطوم - أ ش أ
وصل إلى السودان، اليوم الاثنين، السفير أندرو يونج نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا، في زيارة تستغرق عدة أيام يجري خلالها عددا من اللقاءات.
وكان في استقبال يونج بقاعدة الخرطوم الجوية، الفريق الركن عصام محمد كرار قائد القوات البرية السودانية، وللواء الركن عبد السلام عبد الحميد مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الدفاع.
ويبحث المسئول الأمريكي، خلال الزيارة، سبل تعزيز العلاقات المتطورة بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.

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