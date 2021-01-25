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رئيس جمهورية جيبوتي يستقبل رئيس البرلمان العربي

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رئيس جمهورية جيبوتي يستقبل رئيس البرلمان العربي رئيس جمهورية جيبوتي يستقبل رئيس البرلمان العربي

مصراوي Masrawy

04:33 م الإثنين 25 يناير 2021

القاهرة - أ ش أ

استقبل الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، اليوم الاثنين، رئيس البرلمان العربي عادل العسومي والوفد المصاحب له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية جيبوتي.

وأفاد بيان صادر عن مكتب البرلمان العربي بالقاهرة في أن الرئيس جيلة ثمن الاهتمام الذي يوليه البرلمان العربي في مرحلته الجديدة لدور الدبلوماسية البرلمانية العربية كآلية مهمة في الدفاع عن المصالح العربية في المحافل الإقليمية والدولية.

كما أكد دعمه الكامل للبرلمان العربي مما يساهم في دعم العمل العربي المشترك كشريك رئيسي على المستوى البرلماني لخدمة مصالح الشعوب العربية والتعبير عن إرادتها وتحقيق تطلعاتها في العيش في أمن وتنمية واستقرار.

من جانبه، أكد العسومي على دعم البرلمان العربي الكامل للجهود التي يبذلها الرئيس إسماعيل عمر جيلة لتحقيق الأمن والتنمية والاستقرار في جمهورية جيبوتي، مشيداً بالإنجازات التي حققها فخامته من أجل بناء دولة عصرية منفتحة على العالم وتحويل جيبوتي إلى مركز لوجيستي هام في شرق إفريقيا، مشدداً على أن الانتماء العربي والأفريقي لجمهورية جيبوتي يجعلها مدخلاً بنَّاءً في توثيق التعاون بين الدول العربية والأفريقية في كافة المجالات.

واستعرض رئيس البرلمان العربي خطة العمل الجديدة التي تهدف إلى تعزيز وتفعيل دور البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية، وإنشاء لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب فضلاً عن المرصد العربي لحقوق الإنسان، والمبادرة الخاصة بتنظيم ملتقى سنوي للحوار العربي حول أهم القضايا العربية.

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مصراوي Masrawy

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