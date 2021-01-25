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أمير تبوك يقف على جاهزية مركز لقاحات كورونا بالمنطقة

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اطلع على الطاقة الاستيعابية لها وإجراءات العمل

أمير تبوك يقف على جاهزية مركز لقاحات كورونا بالمنطقة

وقف أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، على آخر التجهيزات والاستعدادات بمركز لقاحات كورونا بالمنطقة لاستقبال المواطنين والمقيمين، يرافقه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.

واطّلع خلال الجولة على العيادات المخصصة للتطعيم ضد كورونا بالمركز والسعة الاستيعابية بها، والعدد المستهدف لكل عيادة والوقت المستغرق للشخص في أخذ اللقاح والتي جرى تهيئتها بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة ومنظمة ويديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، مستمعاً لشرح مفصل عن الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح وعلى الآلية المتبعة في هذا الشأن، وكيفية التأكد من البيانات المسجلة من قِبل المواطن أو المقيم حسب الفئات المستهدفة التي وُضعت من قبل وزارة الصحة.

وقال أمير تبوك: "أولاً نحمد الله تعالى على ما مكّن ووهب لنا من قيادة رشيدة تعاملت منذ بداية هذه الجائحة معها تعامل غير مسبوق، والعالم أصبح يتبع المملكة في قراراتها، ووضعنا -والله الحمد- في هذه الجائحة وضع مميز راجين من الله أن نستمر في ذلك، وجهد وزارة الصحة ممثلةً بوزير الصحة وزملائه في كل مناطق المملكة جهد ملموس للجميع".

وأضاف: "نحن في منطقة تبوك بإدارة مدير عام الشؤون الصحية الدكتور غرم الله الغامدي ومساعدته الدكتورة شيماء البلوي، قاموا بجهد كبير جداً وهائل، حيث تجاوزت نسبة التعافي في منطقة تبوك -والله الحمد- أكثر من 98% وهي نسبة عالية جداً، والحالات التي سجلت في تبوك تعتبر الأقل، وهذه والله الحمد بفضل الله أولاً ثم بفضل أبناء وبنات منطقة تبوك الذين تقيدوا بالتعليمات والتزموا بها، وهذا ما وصلنا له".

وأكد أن مركز لقاح كورونا سيبدأ في الفترة القريبة العاجلة باستقبال اللقاحات الخاصة بكوفيد-19، والتي على ضوئها ستنظم منطقة تبوك لبقية مناطق المملكة من حيث توافر اللقاح.

أمير تبوك يقف على جاهزية مركز لقاحات كورونا بالمنطقة

أمير تبوك يقف على جاهزية مركز لقاحات كورونا بالمنطقة

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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