أخبار عاجلة

الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين! -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان -
حضور إيرفي رينارد مدرب الأخضر في نهائي السوبر السعودي -
"السواط": الفرق الرقابية بأمانة الباحة وبلدياتها تضبط 304 مخالفات -
عيادة السوشيال ميديا -
"عبدالرزاق حمدالله": نحن الأقوى في الكرة السعودية.. وكنا بحاجة لحكم قوي الشخصية -
إصابات كورونا بأوروبا.. إيطاليا تسجِّل 12715 واليونان 795 ولوكسمبورغ 159 حالة -
نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى النسخة الـ 56 لكأسي الملك للفروسية -
انطلاق البرنامج التأهيلي للفِرق المشاركة في أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي -
إصابات كورونا عربيًّا.. لبنان تسجِّل 2631 والأردن 641 والمغرب 701 والجزائر 235 حالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الأكثر تواجدًا.. وزيرة الهجرة للنواب: لدينا 10 ملايين مصري مسجل بالخارج

Print
السعودية الأكثر تواجدًا.. وزيرة الهجرة للنواب: لدينا 10 ملايين مصري مسجل بالخارج الأكثر تواجدًا.. وزيرة الهجرة للنواب: لدينا 10 ملايين مصري مسجل بالخارج

مصراوي Masrawy

04:32 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن الوزارة عادت بقرار رئاسي في 2015، لتنضم مجددًا إلى جسد ، وأنها تتعامل مع شرائح مختلفة من مصريين الخارج، بما فيهم المهاجرين غير الشرعيين.

مكرم قالت لنواب البرلمان: "لدينا 10 مليون مصري في الخارج.. "بشكل مسجل"، لأنه عدد لايعكس عدد المصريين في الخارج بشكل حقيقي، وأن الـ 10 ملايين مصري موزعين في كافة دول العالم، مابين العمالة في الخليج، المرأة المهاجرة، الجيل الثاني والثالث في الخارج، وحتى المهاجر غير الشرعي والعقول المهاجرة".

وتابعت: "أكثر تواجد للمصريين في الخارج بدولة "، لافتة إلى أن الوزارة عملت على عدة محاور لتنفيذ برنامج الحكومة، أولها: التوعية والحماية، والثاني: تلبية الاحتياجات، والثالث: تبادل الخبرات، والرابع: التواصل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"عبدالرزاق حمدالله": نحن الأقوى في الكرة السعودية.. وكنا بحاجة لحكم قوي الشخصية

"عبدالرزاق حمدالله": نحن الأقوى في الكرة السعودية.. وكنا بحاجة لحكم قوي الشخصية

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

"عبدالرزاق حمدالله": نحن الأقوى في الكرة السعودية.. وكنا بحاجة لحكم قوي الشخصية

"عبدالرزاق حمدالله": نحن الأقوى في الكرة السعودية.. وكنا بحاجة لحكم قوي الشخصية

شبكة عيون الإخبارية