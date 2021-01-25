عيد الشرطة الـ69.. محافظ أسوان يهنئ مدير الأمن - صور

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أسوان - إيهاب عمران:

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، ولقيادات وضباط وأفراد الشرطة بمديرية الأمن وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69.

أكد اللواء أشرف عطية على أن هذه الزيارة تأتي عرفاناً وتقديراً لذكرى شهداء الواجب الوطني من رجال الشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم الذكية وضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن شرف الوطن ضد المحتل الغاشم عام 1952، ليتوج ذلك مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن رجال الشرطة ضربوا أروع الأمثلة في التضحية بالروح والنفس دفاعاً عن شرف الوطن والذي أصبح واحة للأمن والاستقرار بفضل العيون الساهرة من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وقدم المحافظ التهنئة للواء عصام عثمان مدير الأمن على تولي مسئولية الأمن في محافظة أسوان، مشددًا على التنسيق والتعاون الكامل لتحقيق السيطرة الأمنية والسلم الاجتماعي والانضباط المطلوب في الشارع.