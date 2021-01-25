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مركز المسؤولية الاجتماعية يطلق "منهج ريادة الأعمال"

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المبادرة تأتي بالشراكة مع منشآت وجمعية ريادة الأعمال

مركز المسؤولية الاجتماعية يطلق

يطلق مركز المسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وجمعية ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود، وبرعاية حصرية من شركة "جاهز" مبادرة هي الأولى من نوعها عبارة عن منهج دراسي لا صفّي يحمل اسم "منهج ريادة الأعمال"، يُدرّس في عدد من الجامعات ومدارس التعليم العام في المملكة.

ويُعتبر هذا المنهج هو أول منهج لا صفّي في ريادة الأعمال يدرس بطريقة ممنهجة بواقع حصة أسبوعية لكل جهة.

وقد تم تصميم منهج دراسي محكم من قبل عدد من الأكاديميين يعطى للطلاب والطالبات والاتفاق على وضع خطة دراسية خارج وقت المواد الرسمية مثل حصة النشاط وغيرها مرة واحدة لكل أسبوع على مدار الفصل الدراسي الحالي2021م، بواقع 10 حصص تعليمية وحصتين اختبار وتقييم، من خلال مدربين مؤهلين بشكل احترافي.

وبعد انتهاء المبادرة، يتم تنظيم اختبار على جميع ما تم دراسته في المنهج والمتفوقون سيتم تكريمهم بمكافآت مالية في نهاية الفصل الدراسي، بالإضافة إلى دعم مشروعات الطلاب الريادية المتميزة من خلال مستثمرين في هذا المجال تتم دعوتهم.

وقد تم تصميم منهج خاص للمرحلة الجامعية بالإضافة إلى منهج خاص بمرحلة التعليم العام بالإضافة إلى منهج تدريبي وعملي موازٍ للمنهج الأكاديمي.

وسيتم تنظيم "هاكثون" خاص للمستفيدين من المنهج لمدة ثلاثة أيام، يتم فيه عصف ذهني لعدد من الأفكار الخاصة بمشاريع ريادة الأعمال، ويتم الإعلان عن أفضل الأفكار ودعمها عن طريق المستثمرين.

ويهدف "منهج ريادة الأعمال" إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب والطالبات بجميع فئاتهم حيث أثبتت عدد من الدراسات التي قام بها المركز أن مفهوم ريادة الأعمال ينشأ عند الأكثرية بعد دراسة المرحلة الجامعية.

وجاء منهج ريادة الأعمال؛ كي يزرع بذرة هذه الثقافة في الجيل القادم، ومن خلال عملية ممنهجة تواكب التقدم الحاصل للملكة في عدة مجالات ومنها ريادة الأعمال.

وحصلت على مراتب متقدمة في هذا المجال على المستوى العالمي في الآونة الأخيرة، ومواكبة لرؤية 2030 الداعمة لثقافة ريادة الأعمال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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