أمانة عسير تستقطب المستثمرين لمطَلّ جبل ثاه

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لإنشاء وتشغيل وصيانة فندق خمس نجوم

طرحت أمانة منطقة عسير ضمن الخطط الاستثمارية، الممثلة في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، فرصةً استثماريةً لإنشاء وتشغيل وصيانة فندق خمس نجوم في مطل جبل ثاه؛ وذلك لاستقطاب الراغبين في الاستثمار في مجال الخدمات الفندقية والسياحية.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: الفرصة الاستثمارية تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة فندق من فئة خمس نجوم، إلى جانب إنشاء مجمع تجاري ومجموعة من المطاعم والمقاهي بمساحة إجمالية تصل إلى ٥٢٤٣٢ متراً مربعاً وبعقد يمتد إلى ٢٥ عاماً.

وأضاف: طرح الفرصة الاستثمارية لرجال وسيدات الأعمال؛ جاء ضمن سعي الأمانة لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة، والمساهمة في تحسين مستوى جودة الحياة وتقديم خيارات متعددة للزوار.

وأردف: جاء ذلك بعد دراسات وخطط دقيقة للمواقع الاستثمارية من خلال ما تقوم به وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بهدف الوصول إلى أفضل النشاطات الاستثمارية وأفضل المواقع الجاذبة.

وتابع "الحميدي": أمانة المنطقة تهدف من خلال طرح هذه الفرص إلى الإسهام في المشاركة في التنمية المستدامة في المنطقة وجعلها منطقة جذب سياحي بتوافر المشروعات الخدمية والسياحية والترفيهية في مواقع متنوعة خضعت لدراسات دقيقة.

وقال أمين عسير: الأمانة دعت الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على التفاصيل والمشاركة بالمزايدات العامة وتصفح بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، والشراء والاستلام الإلكتروني لكراسات الشروط والمواصفات.