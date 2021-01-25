السيطرة على حريق بزراعات القصب في نجع حمادي شمالي قنا

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مصراوي Masrawy

قنا – عبد الرحمن القرشي:

نشب حريق، اليوم الاثنين، في زراعات القصب، بقرية الشيخ علي التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا إخطارًا من قوات الحماية المدنية بقنا برئاسة العميد هاني الأتربي، يفيد نشوب حريق بزراعات القصب في "الحلفاية" التابعة لقرية الشيخ علي، بمركز نجع حمادي.

جرى الدفع بسيارات إطفاء لإخماد الحريق قبل امتداده للزراعات المجاورة، وبالفحص تبين نشوب الحريق لمحصول قصب على مساحة 12 قيراطًا، ملك المواطن كمال أبو المجد الصاوي، 60 عاما، عامل، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.