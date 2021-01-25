وفاة حالة كورونا في شمال سيناء وتسجيل 5 إصابات جديدة

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شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء، اليوم الاثنين، عبر بيان رسمي عن وفاة حالة جديدة بفيروس كورونا كانت تتلقى العلاج بقسم العزل بمستشفى العريش العام.

وأوضحت المديرية أن مراسم الغسل والدفن تجري طبقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الشأن وحسب تعليمات وزارة الصحة.

وبتسجيل الحالة الجديدة يرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في شمال سيناء منذ بداية الجائحة إلى 89 حالة وفاة.

وأكد بيان مديرية الصحة، على إصابة 5 مواطنين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين في المحافظة إلى 281 حالة منذ بداية الجائحة.

كما لفت البيان إلى شفاء 8 حالات ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء بالمحافظة إلى 1454 حالة شفاء، بالإضافة إلى أن هناك 19 حالة كورونا تحت الحجز بالمستشفيات و135 حالة عزل منزلي.