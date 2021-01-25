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مرصد الأزهر يطلق حملة "حمايتهم واجب عليك" لتوعية الأسرة بخطورة التطرف

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مرصد الأزهر يطلق حملة "حمايتهم واجب عليك" لتوعية الأسرة بخطورة التطرف مرصد الأزهر يطلق حملة "حمايتهم واجب عليك" لتوعية الأسرة بخطورة التطرف

مصراوي Masrawy

03:58 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

أطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الاثنين، حملةً بعنوان: «حمايتهم واجب عليك»؛ بهدف التوعية بخطورة التطرف على أفراد الأسرة التي تعد أحد أركان المجتمع.

وتبيِّن رسائل الحملة التي تُنشر بلغات المرصد المختلفة، أهمية التواصل والنقاش الإيجابي بين أفراد الأسرة في حمايتها من الانسياق وراء الأفكار المتطرفة.

وتؤكِّد رسائل الحملة أن عناية الأسرة بالأبناء واحتواءها لهم يمثِّل حائط صدٍّ أمام البحث عن الاحتواء الذي تستغلُّه التنظيمات الإرهابية كوسيلة للاستقطاب، محذِّرة من ممارسة الأطفال للألعاب الإلكترونية العنيفة المشتملة على مشاهد القتل والدماء، والتي تعزِّز لديهم ثقافة الانتقام، وتجعلهم فريسة سهلة للتنظيمات الإرهابية.

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