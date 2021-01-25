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5 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من

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5 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من كأس العالم 5 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من

مصراوي Masrawy

03:46 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأثنين، 5 منتخبات من المشاركين في بطولة لكرة اليد، التي تستضيفها وتستمر حتى نهاية يناير الجاري بحضور 32 منتخبا، وذلك عقب خروجهم من البطولة.

وقالت مصادر مطلعه مطار القاهرة، إن المنتخبات الخمس هي (بلاروسيا - سلوفينيا - سويسرا - مقدونيا - كوريا) ، غادرت القاهرة بعد وداع بطولة اليد، حيث غادر الفريق السويسري ويضم 27 راكبا ، وذلك على رحلة شارتر تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران ، تحمل رقم MS3094، وغادر أيضا منتخب سلوفينيا ويضم 32 راكبا، وذلك على رحلة خاصة تابعة لمصر للطيران رقم MS3910، فيما غادر منتخب بيلاروسيا ويضم 27 راكبا ، وذلك على رحلة تابعة للخطوط التركية ، ومنتخب مقدونيا ويضم 28 راكبا، وكذلك منتخب كوريا ويضم 29 راكبًا.

وانهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر فرق المنتخبات الخمس ، من خلال صالة 4 بالمطار المخصصة لاستقبال وسفر ضيوف البطولة الدولية التي تستضيفها القاهرة، وتم تشكيل فرق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي تحت إشراف طارق اسماعيل مدير عام إدارة العلاقات العامة بالشركة، فضلا عن تشكيل مصر للطيران فريقاً من العلاقات العامة بالتنسيق مع إدارة الدعاية والإعلام لاستقبال وتوديع المنتخبات القادمة والمغادرة على متن رحلات الشركة الوطنية.

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مصراوي Masrawy

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