نقيب المحامين: هيئة قضايا الدولة توافق على الإشراف على انتخابات الفرعيات

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

قال رجائي عطية نقيب المحامين، إن هيئة قضايا الدولة أخطرته الآن بموافقة المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، على الإشراف على انتخابات النقابات الفرعية.

وأضاف نقيب المحامين في بيان اليوم الاثنين: "أخطرتني هيئة قضايا الدولة الآن، بموافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، بالموافقة على الإشراف على انتخابات نقاباتنا الفرعية التي ستجرى يومي 7، 8 فبراير 2021، والإعادة يومي 14، 15 فبراير 2021"، وتم تشكيل اللجنة العليا التي سوف تتولى تنظيم هذا الإشراف القضائي على انتخاباتنا.

وتابع: "الطريق إلى الحق قصير، وعاشت نقابة المحامين".​