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البرلمان يحيل بيان القوى العاملة للجان المختصة

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البرلمان يحيل بيان القوى العاملة للجان المختصة البرلمان يحيل بيان القوى العاملة للجان المختصة

مصراوي Masrawy

03:41 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بيان وزير القوى العاملة، للجان المختصة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

جاء ذلك بعدما أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه سيرسل الرد على ملاحظات الأعضاء مكتوبة يوم الأحد المقبل.

وشهدت الجلسة بعض الملاحظات على بيان الوزير، وتركزت في أهمية المطالبة بالاهتمام بملف العمالة غير المنتظمة.

ووجه عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سؤالا لوزير القوى العاملة، عن مصير عمال الحديد والصلب، مطالبا بالكشف عما دار في المفاوضات معهم، خاصة بعدما أكد وزير قطاع الأعمال خلال مثوله أمام النواب منذ أيام، أنه تم تسليم ملف هؤلاء العمال إلى وزارة القوى العامة.

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مصراوي Masrawy

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