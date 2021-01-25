البحرين توافق على استخدام لقاح ثالث مضاد لكورونا

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مصراوي Masrawy

(وكالات):

وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، اليوم الاثنين، على الاستخدام الطارئ للقاح "أوكسفورد-أسترازينكا" المضاد لفيروس كورونا.

وكانت هذه الهيئة الوطنية البحرينية قد أعلنت عن موافقتها للاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية ضد فيروس كورونا، حيث أصبحت البحرين بذلك ثاني دولة في العالم تعتمد رسميا لقاح "فايزر"، بعد المملكة المتحدة.

وكانت البحرين أقرت في نوفمبر، استخدام لقاح شركة "سينوفارم" الصينية، لتحصين العاملين في الخطوط الأمامية ضد هذا الفيروس.

ودعت وزارة الصحة في البحرين الراغبين بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا إلى التوجه مباشرة للمراكز الصحية التابعة لسكنهم لتلقي جرعة التطعيم، حيث أنها بدأت يوم الجمعة 25 ديسمبر الماضي، حملة التطعيم الشاملة في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة أن التطعيم سيكون دون الحاجة للتسجيل الإلكتروني لحجز الموعد مسبقا.

وأفادت بأنه سيتم التواصل مع الذين قاموا بالتسجيل في وقت سابق عبر الموقع الإلكتروني لإعطائهم مواعيد للتطعيم.