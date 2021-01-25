أخبار عاجلة

الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين! -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان -
حضور إيرفي رينارد مدرب الأخضر في نهائي السوبر السعودي -
"السواط": الفرق الرقابية بأمانة الباحة وبلدياتها تضبط 304 مخالفات -
عيادة السوشيال ميديا -
"عبدالرزاق حمدالله": نحن الأقوى في الكرة السعودية.. وكنا بحاجة لحكم قوي الشخصية -
إصابات كورونا بأوروبا.. إيطاليا تسجِّل 12715 واليونان 795 ولوكسمبورغ 159 حالة -
نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى النسخة الـ 56 لكأسي الملك للفروسية -
انطلاق البرنامج التأهيلي للفِرق المشاركة في أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي -
إصابات كورونا عربيًّا.. لبنان تسجِّل 2631 والأردن 641 والمغرب 701 والجزائر 235 حالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البحرين توافق على استخدام لقاح ثالث مضاد لكورونا

Print
البحرين توافق على استخدام لقاح ثالث مضاد لكورونا البحرين توافق على استخدام لقاح ثالث مضاد لكورونا

مصراوي Masrawy

03:43 م الإثنين 25 يناير 2021

(وكالات):
وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، اليوم الاثنين، على الاستخدام الطارئ للقاح "أوكسفورد-أسترازينكا" المضاد لفيروس كورونا.
وكانت هذه الهيئة الوطنية البحرينية قد أعلنت عن موافقتها للاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية ضد ، حيث أصبحت البحرين بذلك ثاني دولة في العالم تعتمد رسميا لقاح "فايزر"، بعد المملكة المتحدة.
وكانت البحرين أقرت في نوفمبر، استخدام لقاح شركة "سينوفارم" الصينية، لتحصين العاملين في الخطوط الأمامية ضد هذا الفيروس.
ودعت وزارة الصحة في البحرين الراغبين بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا إلى التوجه مباشرة للمراكز الصحية التابعة لسكنهم لتلقي جرعة التطعيم، حيث أنها بدأت يوم الجمعة 25 ديسمبر الماضي، حملة التطعيم الشاملة في البلاد.
وأكدت وزارة الصحة أن التطعيم سيكون دون الحاجة للتسجيل الإلكتروني لحجز الموعد مسبقا.
وأفادت بأنه سيتم التواصل مع الذين قاموا بالتسجيل في وقت سابق عبر الموقع الإلكتروني لإعطائهم مواعيد للتطعيم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

مصرع شاب في تصادم ترامين بمحطة الإقبال شرقي الإسكندرية

مصرع شاب في تصادم ترامين بمحطة الإقبال شرقي الإسكندرية

لا يشكو امراضا مزمنة ... وفاة ممرض أردني " 32 " عاما بفيروس كورونا

لا يشكو امراضا مزمنة ... وفاة ممرض أردني " 32 " عاما بفيروس كورونا

استعدادًا لمهام مشتركة.. الجيشان المصري والفرنسي ينفذان مناورة جوية

استعدادًا لمهام مشتركة.. الجيشان المصري والفرنسي ينفذان مناورة جوية

شبكة عيون الإخبارية