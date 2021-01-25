إحباط ترويج لحوم فاسدة داخل مطعم في القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (المسئول عن مطعم مأكولات كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) لإدارته المطعم بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المطعم على (75 كيلو جرام مقطعات دواجن ولحوم مفرومة، 680 كيلو جرام زيت طعام، 400 كيلو جرام ملح طعام، 400 كيلو جرام أرز، 80 كيلو جرام عدس، 300 كيلو جرام برغل-وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهة المتهم اعترف بإدارته المطعم بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.