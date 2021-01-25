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وزير الصحة الإسرائيلي: أكثر من مليون شخص حصلوا على جرعتي لقاح كورونا

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وزير الصحة الإسرائيلي: أكثر من مليون شخص حصلوا على جرعتي لقاح كورونا وزير الصحة الإسرائيلي: أكثر من مليون شخص حصلوا على جرعتي لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

03:21 م الإثنين 25 يناير 2021

تل أبيب - (د ب أ):

قال وزير الصحة الاسرائيلي، يولي إدلشتاين، اليوم الإثنين، إن هناك أكثر من مليون شخص في إسرائيل حصلوا على جرعتي اللقاح المضاد لمرض (كوفيد -19)، وأن هذا العدد يمثل أكثر من 10 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 2ر9 مليون شخص.

في الوقت نفسه، كتب إدلشتاين في تغريدة له على موقع "تويتر"، أن هناك 590ر2 مليون شخص، وهو عدد يمثل أكثر من ربع سكان البلاد، حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح.

وبحسب موقع "أوار وورلد إن داتا" (عالمنا في بيانات) الالكتروني البحثي، فإن إسرائيل تأتي في المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح بين كل 100 شخص مقيم في البلاد، وتليها دولة الإمارات العربية المتحدة ثم بريطانيا.

وصارت إسرائيل أمس الاول السبت، واحدة من أوائل الدول حول العالم التي بدأت في تطعيم المراهقين ضد مرض "كوفيد -19" الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من حملة التطعيم السريعة التي تقوم بها البلاد، مازالت إسرائيل تسعى جاهده من أجل خفض أعداد الإصابة بفيروس كورونا، حتى بعد ما يقرب من شهر من فرض إجراءات الإغلاق على مستوى البلاد، والتي تم تشديدها بعد أسبوعين من إطلاقها.

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مصراوي Masrawy

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