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عيد الشرطة الـ69.. مرور السويس يوزع الهدايا والورود على المواطنين

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عيد الشرطة الـ69.. مرور السويس يوزع الهدايا والورود على المواطنين عيد الشرطة الـ69.. مرور السويس يوزع الهدايا والورود على المواطنين

مصراوي Masrawy

03:50 م الإثنين 25 يناير 2021

السويس - حسام الدين أحمد:

وزع ضباط الشرطة في السويس الهدايا التذكارية والورود على المواطنين في طريق الكورنيش، وفي الكمائن على الطرق المؤدية للمحافظة، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ69.

وحرص العميد عمرو أنور قائد المرور على تقديم الورود للموظفين والمواطنين داخل وحدة التراخيص وخارجها، ولاقى ذلك قبول وترحيب من المواطنين المتواجدين داخل إدارة المرور، وقدموا الشكر لرجال الشرطة.

واختارت إدارة مرور السويس أول المتقدمين للحصول رخصة القيادة، وجرى إعفائهم من سداد أية رسوم مع تسليمهم هدايا عينية وتذكارية.

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