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صور.. محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير طريق "شبين الكوم"

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صور.. محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير طريق "شبين الكوم" صور.. محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير طريق "شبين الكوم"

مصراوي Masrawy

03:50 م الإثنين 25 يناير 2021

المنوفية - أحمد الباهي:

تابع، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، أعمال التطوير والتجميل على طريق "شبين الكوم – قويسنا" مدخل العاصمة.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد موسى نائب المحافظ ورئيس حي شرق، وذلك عقب عودة المحافظ من وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن المركزي بقويسنا احتفالاً بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة.

تفقد محافظ المنوفية تركيب بلاط "الانترلوك" بالجزيرة الوسطى على الطريق، وشدد بتكثيف الجهود لسرعة إنهاء الأعمال، موجهًا رئيس حي شرق باستكمال تركيب الأعمدة الديكورية بشارع طلعت حرب لظهور المحافظة بالمظهر اللائق بها.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على متابعة كافة المشروعات التي تجري على أرض الواقع؛ للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات.

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