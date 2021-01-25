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بالورود.. أمن الشرقية يحتفل بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة

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بالورود.. أمن الشرقية يحتفل بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة بالورود.. أمن الشرقية يحتفل بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة

مصراوي Masrawy

03:41 م الإثنين 25 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

احتفلت مديرية أمن الشرقية، بالذكرى الـ 69 لأعياد الشرطة، وذلك بتوزيع الورود على المواطنين ووضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.

حضر وضع الإكليل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، والمستشار العسكري للمحافظة، وذلك بمقر إدارة قوات الأمن بمدينة الزقازيق.

وأهدى محافظ الشرقية شعار المحافظة للواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، فيما حرص مدير الأمن على تقديم درع المديرية للمحافظ.

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