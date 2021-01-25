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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8846.95 نقطة بتداولات قيمتها 5.6 مليار ريال

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8846.95 نقطة بتداولات قيمتها 5.6 مليار ريال سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8846.95 نقطة بتداولات قيمتها 5.6 مليار ريال
165 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 245 ألف صفقة.. أسهم 101 شركة ارتفعت

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8846.95 نقطة بتداولات قيمتها 5.6 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعاً 17.43 نقطة ليقفل عند مستوى 8846.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 165 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 245 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 82 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات باعظيم، والتعمير، وعناية، وسبكيم العالمية، والبحر الأحمر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جازادكو، والعمران، وتكافل الراجحي، وسوليدرتي تكافل، والدرع العربي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.86% و3.08%.

فيما كانت أسهم شركات البحر الأحمر، والإنماء، ولازوردي، وكيان السعودية، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات صدر، والأهلي، وباعظيم، والبحر الأحمر، والعمران هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 436.94 نقطة ليقفل عند مستوى 26053.45 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 140 ألف سهم تقاسمتها 641 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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