أسامة هيكل يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة الـ٦٩

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

بعث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ببرقية تهنئة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة المصرية الـ69.

وقال هيكل في نص البرقية: يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة المصرية الباسلة

داعيًا المولى، عز وجل، أن يعيدها عليكم وعلى أبطالنا الساهرين على حفظ الأمن فى كل ربوع مصرنا الغالية بالخير واليُمن والبركات.

وأضاف: نتمنى لكم ولجميع رجال الشرطة البواسل كل التوفيق والتقدم والازدهار، وأن يثبت الله أقدامكم وينعم على شعبنا العظيم فى ظل حمايتكم بالأمن والاستقرار، إنه نعم المولى ونعم النصير.