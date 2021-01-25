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محافظ الجيزة يهنئ ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

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محافظ الجيزة يهنئ السيسي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة محافظ الجيزة يهنئ ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

مصراوي Masrawy

02:41 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- مصراوي:

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، يهنئه فيها بعيد الشرطة، كما بعث برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، متمنيا لهم السداد والتوفيق وتحقيق ما تصبوا إليه بلدنا العزيز من رفعة ومجد وازدهار.

كما وجه تهنئة لكافة قيادات الشرطة بالمحافظة؛ قائلا: "إن ما تقدمه الشرطة من تضحيات وفداء في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين يمثل "ملحمة بطولية" تجلت فيها عظمة أبناء من رجال الشرطة البواسل مقدرين الدور العظيم لهم من أجل حماية بلدنا الحبيب مصر".

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مصراوي Masrawy

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