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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يهنئه فيها بعيد الشرطة، كما بعث برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، متمنيا لهم السداد والتوفيق وتحقيق ما تصبوا إليه بلدنا العزيز من رفعة ومجد وازدهار.

كما وجه تهنئة لكافة قيادات الشرطة بالمحافظة؛ قائلا: "إن ما تقدمه الشرطة من تضحيات وفداء في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين يمثل "ملحمة بطولية" تجلت فيها عظمة أبناء مصر من رجال الشرطة البواسل مقدرين الدور العظيم لهم من أجل حماية بلدنا الحبيب مصر".