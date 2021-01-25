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ضبط شخصين بحوزتهما 4 طن أحجار كوارتز في أسوان

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ضبط شخصين بحوزتهما 4 طن أحجار كوارتز في أسوان ضبط شخصين بحوزتهما 4 طن أحجار كوارتز في أسوان

مصراوي Masrawy

02:52 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي:

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة نصف نقل، مُحمل عليها (80 جوال بداخلهم كمية من أحجار الكوارتز التي يُستخلص منها خام الذهب تزن حوالي 4طن) وذلك حال قدومها من منطقة جبلية بدائرة المركز.

بسؤال قائد السيارة ومرافقه أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب العشوائي عن خام الذهب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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