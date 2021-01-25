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"أمن المنافذ": ضبط 3 قضايا تهريب وتنفيذ 193 حكماً قضائياً

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"أمن المنافذ": ضبط 3 قضايا تهريب وتنفيذ 193 حكماً قضائياً "أمن المنافذ": ضبط 3 قضايا تهريب وتنفيذ 193 حكماً قضائياً

مصراوي Masrawy

02:44 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حملة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – معدات مستعملة).

وفي مجال الأمن العام، ضبطت الحملة 34 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح -مخالفات مسطح مائي).

وتمكنت الحملة من ضبط 629 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 193 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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