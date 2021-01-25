الداخلية: ضبط 168 سلاح ناري وتنفيذ 60 ألف حكم قضائي في يوم واحد

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 168 قطعة سلاح ناري، بحوزة 146 متهم، وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفذت الحملة 60884 حكم قضائي متنوع.

كما ضبطت الحملة 202 قضية مخدرات، بإجمالي 227 متهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.