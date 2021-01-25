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الأمن الاقتصادي: ضبط 2798 قضية في مجال مكافحة الجرائم والظواهر السلبية

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الأمن الاقتصادي: ضبط 2798 قضية في مجال مكافحة الجرائم والظواهر السلبية الأمن الاقتصادي: ضبط 2798 قضية في مجال مكافحة الجرائم والظواهر السلبية

مصراوي Masrawy

02:40 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (2798) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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