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اجتماع لمعاوني هيئة العمليات في القوات المسلحة بـ"التعاون الخليجي"

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اجتماع لمعاوني هيئة العمليات في القوات المسلحة بـ"التعاون الخليجي" اجتماع لمعاوني هيئة العمليات في القوات المسلحة بـ"التعاون الخليجي"
في إطار متابعة تنفيذ قرارات القمة الخليجية "41" لقادة دول المجلس

اجتماع لمعاوني هيئة العمليات في القوات المسلحة بـ

عُقد اليوم، عبر الاتصال المرئي، الاجتماع التحضيري لمعاوني هيئة العمليات في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي آل علي وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

وجاء الاجتماع لمتابعة تنفيذ قرارات القمة الخليجية "41" لقادة دول المجلس والمتعلقة بالعمل الخليجي العسكري المشترك، وقرارات مجلس الدفاع المشترك، ووضع خطة العمل لاجتماعات عام 2021م، التي تختص بالاجتماعات المشتركة بين القوات المسلحة في الدول الأعضاء.

وأكد "آل علي"، أن الاجتماع يأتي استكمالاً لزيادة التكامل وتفعيل آلية العمل المشتركة لمتابعة تنفيذ القرارات وأوجه التعاون بين القوات المسلحة الخليجية، لتحقيق التعاون والتكامل العسكري المشترك وأهمية مواصلة الجهد المشترك، بما يحقق التكامل العسكري بين دول المجلس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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