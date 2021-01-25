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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة فى جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تسليم أولى وحدات شقق مشروع "جنة" للإسكان الفاخر للحاجزين، وكذلك تسليم شقق سكن مصر.

وينشر مصراوي أرقام العمارات المتاحة للتسليم والتوقيتات الزمنية لها، وإجراءات التسليم التي يجب أن يتخذها الحاجز لاستلام شقة، والتي جاءت على النحو التالي:

أولا.. مشروع جنة:

يبدا جهاز القاهرة الجديدة تسليم أول شقق داخل مشروع جنة يوم 1 فبراير المقبل، حتى نهاية شهر إبريل، حيث تم تجهيز 63 عمارة بواقع 1512 شقة بمنطقة جنوب أرض الجمعيات، والتي تضم ما يقرب من 8 آلاف شقة ضمن مشروع جنة للإسكان الفاخر.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان، فرع الرحاب، لإنهاء إجراءات البنك.

وأضاف غنيم لمصراوي، يتم بعد ذلك التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وعن أرقام العمارات وتوقيتات تسليمها، جاءت وفقا للجدول التالي:

ثانيا.. مشروع سكن مصر:

كما يبدا جهاز القاهرة الجديدة تسليم شقق سكن مصر للإسكان المتوسط، في الأول من فبراير أيضًا، حتى منتصف العام من خلال اتاحة 2280 وحدة سكنية (95 عمارة) مسلسلى 1 ، 2، بالمرحلة الأولى، ومسلسل 1 بباقى المراحل بمنطقة غرب الجامعات للتسليم.

وقال غنيم، إن الخطوة الأولى لاستلام الحاجز وحدته السكنية يجب التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر 2 شارع عباس العقاد لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه لجهاز المدينة بالتجمع الثالث بأصل خطاب البنك من الشيكات الموقع عليها.

وتابع رئيس الجهاز: "الخطوة الثالثة يجب بعد ذلك التوجه لمكتب خدمة المواطنين لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة".

وجاءت أرقام العمارات وتواريخ التسليم كما هي مرفقة في الجدول التالي:

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