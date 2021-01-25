تنفيذا لوصيتها.. أسامة الأزهري يؤم المصلين في جنازة عبلة الكحلاوي

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

أمّ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، المصلين في جنازة الدكتورة عبلة الكحلاوي، بمسجد الباقيات الصالحات بالمقطم.

وأبلغت أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي، الدكتور أسامة الأزهري، بأنها أوصت أن يؤم صلاة الجنازة عليها وأن يدعو لها.

وأدىٰ الدكتور أسامة الأزهري صلاة الجنازة على روح الدكتورة عبلة الكحلاوي، بعد أن ألقى كلمة في نعيها، فاضت فيها دموعه حزنا على الفقيدة الكبيرة، ثم بعد صلاة الجنازة توجه إلى الله بالدعوات الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة حسب وصيتها .

وقال: نعزي أنفسنا والشعب المصري والعربي في وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي، وأسال الله العظيم أن يرحمها لأنها كانت أمًّا لي ولن أنساها وستظل في قلبي.

ونعىٰ الدكتور أسامة الأزهري الداعية الإسلامية التي وافتها المنية مساء اليوم عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا.

وقال الأزهري في بيان له تحت عنوان رثاء أستاذتنا الدكتورة عبلة الكحلاوي: شمس من العلم والولاية قد انطفأت

ببالغ الحزن والألم والأسى أنعي إلى الشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية أستاذتنا الفقيهة الجليلة الشيخة الصالحة، الأستاذة الدكتورة عبلة الكحلاوي، والله يعلم ما في القلب من حزن شديد على فقدها.