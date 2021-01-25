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تحسين الخدمات الصحية.. ننشر مطالب "نقابة النقل العام" لمجلس النواب

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تحسين الخدمات الصحية.. ننشر مطالب "نقابة النقل العام" لمجلس النواب تحسين الخدمات الصحية.. ننشر مطالب "نقابة النقل العام" لمجلس النواب

مصراوي Masrawy

02:44 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

بعث مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل العام، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع العاملين في وزارة الداخلية وأجهزتها، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الشرطة الموافق 25 يناير من كل عام.

وبحسب بيان اليوم الإثنين، جاء ذلك خلال إجتماع مجلس الإدارة المنعقد أمس، حيث ناقش "المجلس" مجموعة من القضايا التي تهم عمال قطاع النقل العام و"هيئته".

وقرر الاجتماع مخاطبة لجان "الصحة" و"النقل المواصلات" و"التشريعية" بمجلس النواب، بالتنسيق مع لجنة القوى العاملة، بشأن بعض المطالب والمشكلات التي يعاني منها قطاع النقل العام والتي تتمثل في: تطوير المستشفي وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للعاملين، وخطة لتطوير هيئة النقل العام وزيادة مواردها، والاستفادة من إمكانياتها، وسرعة إصدار اللائحة التي تنظم العمل داخل "الهيئة" بما يحقق الإستقرار والتوزان في علاقة العمل.

وقرر الإجتماع أيضا، سرعة تحديد موعد مع رئيس هيئة النقل العام اللواء المهندس رزق علي مصطفى أبو علي، ورئيس الإتحاد العام لنقابات عمال جبالي المراغي بشأن النقاش حول التحديات التي تواجه عمال قطاع النقل العام.

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