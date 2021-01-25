فرقة أوبرا القاهرة تقدم أشهر المؤلفات العالمية فى حفلين على المسرح الكبير

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تحيي فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفة، حفلين متتاليين من إخراج الدكتور عبد الله سعد و بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو هشام جبر وفرقة باليه أوبرا القاهرة، بإشراف مديرها الفني أرمينيا كامل و كورال أوبرا القاهرة قيادة وتدريب كارمن كولنجيلي، وذلك في الثامنة مساء يومي الأربعاء والخميس المقبلين، على المسرح الكبير بالأوبرا.

ويتضمن برنامج الحفلين الذي يقام تحت عنوان (أعظم المؤلفات للأبد) تقديم مجموعة من أشهر الأعمال التي قدمها كبار المغنيين العالميين ويصاحبها تابلوهات للباليه تصميم كل من أرمينيا كامل وممدوح حسن.

جدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.