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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

هنأ الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الداخلية، قيادة وضباطا وأفرادا، وجموع الشعب ‏المصري، بمناسبة عيد الشرطة وذكرى 25 يناير.‏

وقال الدكتور "عياد"، في بيان اليوم الاثنين، "إن ذكرى 25 يناير ترتبط في أذهان الكثير منا بمعاني التضحية والفداء من جانب رجال الشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن في كثير من مواجهاتهم لإقرار الأمن والأمان في المجتمع، كما أنها تعكس عظمة هذا الشعب المناضل الذي ضحى بحياته أيضا من أجل أن تحيا مصر آمنة مطمئنة".

ووجه تحية إعزاز وتقدير لكل شهداء مصر الأبطال ممن ضحوا بكل ما يملكون لتنعم مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان، مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به رجال ‏الشرطة لضبط الأمن في الشارع ودعم عملية الاستقرار.