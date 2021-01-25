صور.. محافظ بورسعيد يدشن مبادرة "مهنتك مستقبلك"

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

دشن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، مبادرة "مهنتك مستقبلك" والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع المحافظة لتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية المطلوبة في سوق العمل، وذلك من خلال سيارات تدريب متنقلة مجهزة.

وتفقد المحافظ، مكونات السيارة المتنقلة، التي سيجرى داخلها تدريب الشباب على مهن: الخياطة، والسباكة، والكهرباء، وما تحتويه من أدوات التدريب اللازمة مثل: ماكينات خياطة، وأدوات وعدد سباكة وكهرباء، شنطة إسعافات، وتعليمات بإرشادات السلامة والصحة المهنية.

وأشاد محافظ بورسعيد بسيارة التدريب التي تعتبر ورش تدريب متنقلة، مؤكدا على أن المبادرة تعد تجسيدا عمليا بشكل غير تقليدي لرؤية الدولة نحو رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية، وتأهيل الشباب لسوق العمل، واستمرار لسياسة المحافظة في الاهتمام بالتعليم الفني وتشجيع الطلاب في التدريب بالمشروعات الصناعية لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة، مؤكدا أنه سيجرى توفير فرصة عمل بالمشروعات الصناعية بالمحافظة لجميع المشاركين في التدريب بالمبادرة.