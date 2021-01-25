عيد الشرطة الـ69.. محافظ دمياط: تضع إكليل الزهور على النصب التذكاري -صور

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، يرافقها اللواء خالد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، مدير أمن دمياط، وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.

وأجرت المحافظ، زيارة ظهر اليوم الاثنين لمقر إدارة قوات الأمن، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين للوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة البواسل في مدينة الإسماعيلية دفاعًا عن عزة وكرامة الوطن.

واستهلت مراسم الاحتفال، التي جاءت بحضور لفيف من القيادات الأمنية بالمحافظة، بعزف الموسيقى العسكرية للسلام الجمهوري وسلام الشهيد، وتقدمت الدكتورة منال عوض، بالتهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ومدير أمن دمياط ورجال الشرطة بهذه المناسبة

وأعربت عن تقديرها وتقدير أبناء مصر لما يبذلونه من جهد لحفظ الأمن والأمان ودحر الإرهاب الغاشم، مؤكدة على أن ذكرى عيد الشرطة نستلهم منها روح التضحية والفداء التى سطرها رجال الشرطة والقوات المسلحة بأحرف من نور خلال ثورة ٢٥ يناير لحماية الوطن والمواطنين.

وقدمت محافظ دمياط، التحية إلى أسر الشهداء، مؤكدة أن مصر لن تنسى شهداءها من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين ضحوا بدمائهم فداءً للوطن وتحقيق الاستقرار للبلاد.