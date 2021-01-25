أخبار عاجلة

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي "المانجو" يجب مراعاتها في فبراير -
محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق 22 محلا بالتوفيقية -
تضامن الإسكندرية تفتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية.. تعرف على الشروط -
وزير الخارجية الأمريكي يدعو إيران إلى العودة الإتفاق النووي.. ولكن من يخطو أولاً إيران أما بايدين؟ -
نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح -
الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال -
"نيويورك تايمز": البنتاجون يعتزم تطعيم سجناء جوانتانامو بلقاح كورونا -
الحريري يتهم دوائر قصر بعبدا بتوجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية -
العراق ينفي ما تردد عن وجود سيارة مفخخة في بغداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

عيد الشرطة الـ69.. محافظ دمياط: تضع إكليل الزهور على النصب التذكاري -صور

Print
عيد الشرطة الـ69.. محافظ دمياط: تضع إكليل الزهور على النصب التذكاري -صور عيد الشرطة الـ69.. محافظ دمياط: تضع إكليل الزهور على النصب التذكاري -صور

مصراوي Masrawy

02:48 م الإثنين 25 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، يرافقها اللواء خالد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، مدير أمن دمياط، وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.

وأجرت المحافظ، زيارة ظهر اليوم الاثنين لمقر إدارة قوات الأمن، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين للوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة البواسل في مدينة الإسماعيلية دفاعًا عن عزة وكرامة الوطن.

واستهلت مراسم الاحتفال، التي جاءت بحضور لفيف من القيادات الأمنية بالمحافظة، بعزف الموسيقى العسكرية للسلام الجمهوري وسلام الشهيد، وتقدمت الدكتورة منال عوض، بالتهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ومدير أمن دمياط ورجال الشرطة بهذه المناسبة

وأعربت عن تقديرها وتقدير أبناء لما يبذلونه من جهد لحفظ الأمن والأمان ودحر الإرهاب الغاشم، مؤكدة على أن ذكرى عيد الشرطة نستلهم منها روح التضحية والفداء التى سطرها رجال الشرطة والقوات المسلحة بأحرف من نور خلال ثورة ٢٥ يناير لحماية الوطن والمواطنين.

وقدمت محافظ دمياط، التحية إلى أسر الشهداء، مؤكدة أن مصر لن تنسى شهداءها من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين ضحوا بدمائهم فداءً للوطن وتحقيق الاستقرار للبلاد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحرير العمال المصريين المختطفين في ليبيا.. وعضو النواب يكشف التفاصيل

تحرير العمال المصريين المختطفين في ليبيا.. وعضو النواب يكشف التفاصيل

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

شبكة عيون الإخبارية