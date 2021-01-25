ضبط ألف بطاقة تموينية في حيازة صاحب مخبز بأسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

قال محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه جرى ضبط أحد أصحاب المخابز الكائنة بمركز ديروط وبحوزته 960 بطاقة تموينية، بغرض التلاعب والحصول على الدعم المخصص لأصحاب تلك البطاقات.

وأوضح وكيل وزارة التموين بأسيوط، في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أنه تم الضبط بمعرفة مفتشي المديرية، والتحفظ على البطاقات التموينية، وتحرر المحضر ضد حامل البطاقات، وتمت إحالته للنيابة؛ مشيرًا إلى التعاون والتنسيق مع شركة البطاقات الذكية بإتاحة خاصية بمركز معلومات المديرية على النظام بإنشاء قائمة سوداء للبطاقات التي جرى ضبطها وفي حالة تكرار البطاقة مرة أخرى يجرى ايقافها بالتنسيق مع مركز معلومات الإنتاج الحربي ويقوم المركز بإظهارها على النظام بـ (موقوفة لتكرار ضبطها) ولا يتم تشغيلها إلا بعد عرض المديرية على وزير التموين.