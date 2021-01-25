أخبار عاجلة

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي "المانجو" يجب مراعاتها في فبراير -
محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق 22 محلا بالتوفيقية -
تضامن الإسكندرية تفتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية.. تعرف على الشروط -
وزير الخارجية الأمريكي يدعو إيران إلى العودة الإتفاق النووي.. ولكن من يخطو أولاً إيران أما بايدين؟ -
نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح -
الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال -
"نيويورك تايمز": البنتاجون يعتزم تطعيم سجناء جوانتانامو بلقاح كورونا -
الحريري يتهم دوائر قصر بعبدا بتوجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية -
العراق ينفي ما تردد عن وجود سيارة مفخخة في بغداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

عيد الشرطة الـ69.. محافظ الفيوم يهنىء القيادات الأمنية

Print
عيد الشرطة الـ69.. محافظ الفيوم يهنىء القيادات الأمنية عيد الشرطة الـ69.. محافظ الفيوم يهنىء القيادات الأمنية

مصراوي Masrawy

02:41 م الإثنين 25 يناير 2021

الفيوم - حسين فتحى:

وضع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه كل من اللواء رمزي المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بإدارة فرق قوات الأمن بمنطقة العزب، بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ69 للشرطة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ورئيس مكتب الرقابة الإدارية، ومدير مكتب المخابرات الحربية، ورئيس فرع الأمن الوطني، ورئيس مكتب الأمن القومي، وأعضاء مجلس الشيوخ عن المحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، .

أكد محافظ الفيوم أن جنود البواسل هم درع مصر الأمين وحصنها الحصين، وقال: "مصرنا الغالية تعيش في أمان وسلام بقوة وتماسك جهاز الشرطة برجاله البواسل، وأبطال القوات المسلحة الذين يضحون بدمائهم من أجل حماية مقدرات الوطن وسلامة أراضيه".

وأكد "الأنصاري" أن مصر تشهد إنجازات متعددة في مختلف القطاعات، في ظل قيادة رشيدة واعية للتحديات.

ولفت محافظ الفيوم إلى أن الاستقرار والأمن يخلقان مناخاً جاذباً للاستثمار، موجهاً التحية لشهداء الشرطة الذين بذلوا دماءهم الطاهرة فى سبيل أمن واستقرار الوطن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحرير العمال المصريين المختطفين في ليبيا.. وعضو النواب يكشف التفاصيل

تحرير العمال المصريين المختطفين في ليبيا.. وعضو النواب يكشف التفاصيل

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

شبكة عيون الإخبارية