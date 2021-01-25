عيد الشرطة الـ69.. محافظ الفيوم يهنىء القيادات الأمنية

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مصراوي Masrawy

الفيوم - حسين فتحى:

وضع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه كل من اللواء رمزي المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بإدارة فرق قوات الأمن بمنطقة العزب، بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ69 للشرطة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ورئيس مكتب الرقابة الإدارية، ومدير مكتب المخابرات الحربية، ورئيس فرع الأمن الوطني، ورئيس مكتب الأمن القومي، وأعضاء مجلس الشيوخ عن المحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، .

أكد محافظ الفيوم أن جنود مصر البواسل هم درع مصر الأمين وحصنها الحصين، وقال: "مصرنا الغالية تعيش في أمان وسلام بقوة وتماسك جهاز الشرطة برجاله البواسل، وأبطال القوات المسلحة الذين يضحون بدمائهم من أجل حماية مقدرات الوطن وسلامة أراضيه".

وأكد "الأنصاري" أن مصر تشهد إنجازات متعددة في مختلف القطاعات، في ظل قيادة رشيدة واعية للتحديات.

ولفت محافظ الفيوم إلى أن الاستقرار والأمن يخلقان مناخاً جاذباً للاستثمار، موجهاً التحية لشهداء الشرطة الذين بذلوا دماءهم الطاهرة فى سبيل أمن واستقرار الوطن.