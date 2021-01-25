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خبراء طقس: جدة تواعد تقلبات ماطرة وحالة عدم استقرار جوي

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خبراء طقس: جدة تواعد تقلبات ماطرة وحالة عدم استقرار جوي خبراء طقس: جدة تواعد تقلبات ماطرة وحالة عدم استقرار جوي
سُحب تتكاثر بشكل عشوائي ومُتفرق في سمائها بداية من الخميس

خبراء طقس: جدة تواعد تقلبات ماطرة وحالة عدم استقرار جوي

أشارت توقعات جوية إلى احتمال تعرض مدينة جدة مع ساعات فجر وصباح يوم الجمعة لحالة من عدم الاستقرار الجوي، ترتفع معها احتمالات تساقط زخات من المطر بين الحين والآخر، قد تترافق بحدوث الرعد.

وتوقع خبراء وفق" طقس العرب" أن تتكاثر السُحب بشكل عشوائي ومُتفرق في سماء مدينة جدة ابتداءً من مساء الخميس، وأن تتهيأ الفرصة لتساقط زخات رعدية من الأمطار، تكون ذات طابع عشوائي وغير منتظم بالهطولات، بحيث تتركز الأمطار في أحياء من مدينة جدة، في حين قد لا تشهد أحياء أخرى أي هطول مطري يُذكر، مع استمرار فرص الأمطار ولكن بشكل أضعف حتى ظهر يوم الجمعة.

وأشاروا إلى ضرورة مُتابعة رادار الأمطار الخاص بمدينة جدة، وصور الأقمار الاصطناعية؛ لمُتابعة تطور السُحب الرعدية لحظة بلحظة.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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