أخبار عاجلة

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي "المانجو" يجب مراعاتها في فبراير -
محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق 22 محلا بالتوفيقية -
تضامن الإسكندرية تفتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية.. تعرف على الشروط -
وزير الخارجية الأمريكي يدعو إيران إلى العودة الإتفاق النووي.. ولكن من يخطو أولاً إيران أما بايدين؟ -
نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح -
الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال -
"نيويورك تايمز": البنتاجون يعتزم تطعيم سجناء جوانتانامو بلقاح كورونا -
الحريري يتهم دوائر قصر بعبدا بتوجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية -
العراق ينفي ما تردد عن وجود سيارة مفخخة في بغداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تشيلسي" يطيح بمدربه لامبارد.. و"أبراموفيتش": كان قرارًا صعبًا جدًا

Print
"تشيلسي" يطيح بمدربه لامبارد.. و"أبراموفيتش": كان قرارًا صعبًا جدًا "تشيلسي" يطيح بمدربه لامبارد.. و"أبراموفيتش": كان قرارًا صعبًا جدًا
على خلفية سوء النتائج بعد نحو سنة ونصف من تعيينه.. توخيل أبرز المرشحين

أقال نادي "تشيلسي" الإنجليزي لكرة القدم مدربه فرانك لامبارد، اليوم، على خلفية سوء النتائج، وذلك بعد نحو سنة وستة أشهر من تعيينه.

وقال مالك النادي، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش: كان قرارًا صعبًا جدًا للنادي، خصوصًا أنني أتمتع بعلاقة شخصية ممتازة مع فرانك وأكنّ له احترامًا كبيرًا.

ويحتل "تشيلسي"، حاليًا، المركز التاسع في الدوري بفارق 11 نقطة عن "مانشستر يونايتد" المتصدر.

وفي موسمه الأول مع الفريق (2019-2020)، قاد "لامبارد"، تشيلسي إلى "المربع الذهبي" في الدوري إلى جانب الوصول لنهائي كأس إنجلترا، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة هذا الموسم رغم إنفاق النادي أكثر من 220 مليون جنيه إسترليني (300.94 مليون دولار) على التعاقدات الجديدة.

وأصبح "لامبارد" المدرب رقم 12 الذي يقال من تدريب النادي منذ انتقال ملكيته إلى "أبراموفيتش" في 2003.

يذكر أن الألماني توماس توخيل مدرب نادي "باريس سان جيرمان" السابق هو أبرز المرشحين لتولي المهمة خلفًا لـ"لامبارد".‎

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح

نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح

الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا"

رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال

رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال

الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا"

شبكة عيون الإخبارية