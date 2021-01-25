غدًا.. قطع مياه الشرب عن 13 قرية ومدينة في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن انقطاع المياه بعدة مناطق، يوم الثلاثاء المقبل، بسبب تشغيل خطوط جديدة وإلغاء أخرى قديمة.

وأوضحت شركة المياه، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن المناطق المقرر قطع المياه عنها هي "الشعراء - العنانية - السيالة - غيط النصارى-شطا - شط الملح - عزبة اللحم - الخياطة - الرطمة - الشيخ ضرغام - كفر حميدو- عزبة البرج - جنوب بورسعيد".

ومن المقرر فصل الخدمة من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، نظرًا لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح بطول ٣.٥ كيلو متر.