أخبار عاجلة

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي "المانجو" يجب مراعاتها في فبراير -
محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق 22 محلا بالتوفيقية -
تضامن الإسكندرية تفتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية.. تعرف على الشروط -
وزير الخارجية الأمريكي يدعو إيران إلى العودة الإتفاق النووي.. ولكن من يخطو أولاً إيران أما بايدين؟ -
نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح -
الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال -
"نيويورك تايمز": البنتاجون يعتزم تطعيم سجناء جوانتانامو بلقاح كورونا -
الحريري يتهم دوائر قصر بعبدا بتوجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية -
العراق ينفي ما تردد عن وجود سيارة مفخخة في بغداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"فايزر" تزيد من إمداداتها بلقاح كورونا للنمسا

Print
"فايزر" تزيد من إمداداتها بلقاح كورونا للنمسا "فايزر" تزيد من إمداداتها بلقاح كورونا للنمسا

مصراوي Masrawy

02:34 م الإثنين 25 يناير 2021

فيينا - أ ش أ

تتلقى النمساوية 1.1 مليون جرعة من لقاح كورونا الجديد " فايزر - بيونتك " بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري بدلا من 900 ألف جرعة التى كان مخططا لها مسبقا على أن يصل اللقاح إلى أكثر من 60 فى المائة من السكان بنهاية العام الجاري.

وقال روبن ميلر المدير الإداري لشركة فايزر النمسا، في تصريحات له اليوم الإثنين، إن الشركة فى طريقها للتغلب على مشكلة اختناقات الإمدادات التي حدثت مؤخرا.

وأشار ميلر إلى أن لقاح "فايزر - بيونتك" بلغت طاقة الإنتاج منه 1.3 مليار جرعة في جميع أنحاء العالم وقد زادت هذه الطاقة حاليا إلى حوالي ملياري جرعة بسبب التعديلات الجارية حاليًا في مصنع الشركة في بلجيكا.

وأضاف ميلر أنه خلال العام الجاري يمكننا توفير 11.1 مليون جرعة من لقاح كورونا في النمسا بما يغطي احتياجات نحو 62 بالمائة من السكان.

وذكر ميلر أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي زادت طلبات اللقاح من 300 مليون جرعة إلى حوالي 600 مليون جرعة ، لافتا إلى وجود خطط مكثفة لزيادة إنتاجنا في أوروبا.

وأوضح ميلر أنه إلى جانب مصنع بلجيكا هناك مصنع جديد في ماربورغ بألمانيا سوف يبدأ انتاجه في شهر فبراير المقبل وقد حصل على كافة التصاريح المطلوبة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تحرير العمال المصريين المختطفين في ليبيا.. وعضو النواب يكشف التفاصيل

تحرير العمال المصريين المختطفين في ليبيا.. وعضو النواب يكشف التفاصيل

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

شبكة عيون الإخبارية