وزير القوى العاملة: توظيف التحول الرقمي لمتابعة ما يدور بمكاتب العمل

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن الوزارة تسعى لتوظيف التحول الرقمي، لكي يتسنى له متابعة مايدور داخل كل مكتب عمل ومديرية في لحظة، وماذا يدور بداخلها من معدلات للعمل والإنجاز والتشغيل.

وتابع: في العام 2016 سألت عن استعداد الوزارة للتحول الرقمي، فردوا بأن هناك مركز معلومات منذ العام 1990، لم يكن به أي برامج خاصة بالعمل، هي بيانات إحصائية للعمال العائدين من البلاد المختلفة، اتفقنا مع الإنتاج الحربي لإحداث تحديث رقمي ووصلنا الآن لإنجاز 40% من التطور والتحول الرقمي بالوزارة، والعام المقبل سنتخطى الـ 90 %.

واستطرد خلال حديثه للنواب: جميع أعمال الوزارة تتسم بالاستدامة، والأرقام قابلة للزيادة سنويا فيما يخص التشغيل، ورؤيتنا للتشغيل تعتمد على التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة المصرية.​