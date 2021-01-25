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مطار القاهرة يحتفل بضباط وأفراد الشرطة في عيدهم

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مطار القاهرة يحتفل بضباط وأفراد الشرطة في عيدهم مطار القاهرة يحتفل بضباط وأفراد الشرطة في عيدهم

مصراوي Masrawy

02:34 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

احتفلت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، بعيد الشرطة الموافق 25 يناير، وقدمت فرق من العلاقات العامة والشرطة، الورود للركاب وظباط وأفراد الشرطة داخل صالات السفر والوصول بالمطار.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، قام بجولات داخل صالات السفر والوصول، ومعه فرق من العلاقات العامة التابعة المطار، وكذلك لشرطة ميناء القاهرة الجوي، كما وزعت الورود داخل الصالات على ضباط الشرطة والأفراد، وذلك تكريما لدورهم البطولي في حفظ الأمن والأمن بجميع أنحاء الجمهورية.

كما قامت فرق العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار، بتوزيع الورود على الركاب لتعريفهم بعيد الشرطة، وإبراز دورهم خاصة في مطار القاهرة الدولي.

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