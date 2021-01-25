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وزير الأوقاف: رفع كفاءة جميع مساجد القرى المستهدفة في المشروع القومي لتطوير الريف

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وزير الأوقاف: رفع كفاءة جميع مساجد القرى المستهدفة في المشروع القومي لتطوير الريف وزير الأوقاف: رفع كفاءة جميع مساجد القرى المستهدفة في المشروع القومي لتطوير الريف

مصراوي Masrawy

02:19 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة ستقوم في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، بتطوير ورفع كفاءة المساجد في جميع القرى التي يشملها المشروع وفِي جميع توابعها، إحلالا أو تجديدًا أو صيانة أو فرشًا أو رفع كفاءة، بالتزامن مع خطط التنفيذ التي يضعها مجلس الوزراء الموقر.

وأوضح في بيان له، الاثنين، أن الوزارة تعمل بكل طاقتها وإمكاناتها على ألا تكون هناك أي قوائم انتظار في إحلال أو تجديد أو فرش المساجد في أي من هذه القرى و توابعها خلال الفترة التي حددها سيادة الرئيس بثلاث سنوات، سواء بتنفيذ الوزارة أم بالشراكة مع الجهود الوطنية المخلصة التي تدعمها الوزارة وتشرف على تنفيذها إشرافًا كاملا.

ولفت إلى أن ذلك يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ، بشأن تضافر الجهود في المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس لتطوير القرى وتوابعها تطويرًا شاملا.

وأكد وزير الأوقاف أن التعاون بين الوزارة وأهل الفضل العظماء والمؤسسات الوطنية، أدى إلى تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع أسفرت عن افتتاح أكثر من 800 مسجد ما بين إحلال وتجديد وصيانة كاملة ورفع كفاءة في خمسة أشهر فقط من سبتمبر ٢٠٢٠ م إلى نهاية يناير ٢٠٢١ م .

وأكد أنه خصص 100 ألف متر سجاد بصفة عاجلة لمساجد القرى التي تحتاج إلى تجديد فرش ، وسيتم تنفيذها بإذن الله تعالي قبل نهاية العام المالي الحالي يونيه ٢٠٢١ م بواقع ٢٠ ألف متر شهريا بداية من فبراير القادم ، مع تكليف كل من وكيل الوزارة لشئون المساجد، ووكيل الوزارة للتفتيش والرقابة والمكتب الفني بالوزارة بإعداد خطة التنفيذ فورًا.

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