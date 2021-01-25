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عاملة كلمة السر.. كشف لغز سرقة مبلغ مالي من داخل شركة بالقاهرة

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عاملة كلمة السر.. كشف لغز سرقة مبلغ مالي من داخل شركة بالقاهرة عاملة كلمة السر.. كشف لغز سرقة مبلغ مالي من داخل شركة بالقاهرة

مصراوي Masrawy

02:33 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل شركة لقطع غيار السيارات بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من (مدير وشريك بشركة قطع غيار سيارات كائنة بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل الشركة محل عمله.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل – مقيم بالجيزة، عاملة بالشركة المشار إليها -مقيمة بدائرة قسم شرطة المعصرة).

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الكمائن اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام المفاتيح الأصلية للشركة، وأضافت العاملة بأنها نظراً لطبيعة عملها بالشركة محل الواقعة وعلمها بقيام المجني عليه بالاحتفاظ بمبالغ مالية بداخلها اختمرت في ذهنها فكرة سرقتها، وفي سبيل ذلك قامت بمغافلة المجني عليه وسرقة المفاتيح الخاصة بالشركة وتسليمها للعامل، وعقب انصراف العاملين تمكن من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالي ولاذ بالفرار، وتم بإرشاد المتهم ضبط مبلغ من متحصلات واقعة السرقة، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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