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ضبط شخص يُدير مصنع أجهزة كهربائية مُقلدة في القاهرة

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ضبط شخص يُدير مصنع أجهزة كهربائية مُقلدة في القاهرة ضبط شخص يُدير مصنع أجهزة كهربائية مُقلدة في القاهرة

مصراوي Masrawy

02:30 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث إدارة بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (المسئول عن مصنع لتصنيع وتجميع الأجهزة الكهربائية كائن بدائرة قسم شرطة المطرية) لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع وتجميع كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية (شفاط) مستخدماً خامات مجهولة المصدر ووضع علامات تجارية مقلدة وغير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعُثر بداخل المصنع على (1500 شفاط كهربائي معد للبيع، 2200 شفاط تحت التجهيز، 1050 قطعه وش شفاط-وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، كميه كبيرة من الإستيكرات مدون عليها أجنبي الصنع).

بمواجهة المتهم اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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