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بالصور.. مديرية أمن القاهرة توزع الورد على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة

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بالصور.. مديرية أمن القاهرة توزع الورد على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة بالصور.. مديرية أمن القاهرة توزع الورد على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة

مصراوي Masrawy

02:28 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي:

قام ضباط من جميع أجهزة مديرية أمن القاهرة بتوزيع الهدايا على المواطنين بالشوارع والميادين وعلى المترددين على الأماكن الشرطية من أقسام شرطة ووحدات تراخيص المرور.

وشملت تلك الهدايا وردا وشوكولاتة، ولعب أطفال وبعض المستلزمات المدرسية من مساطر، وأقلام، وكراسات وبلوك نوت، بالإضافة أكواب تحمل شعارات عيد الشرطة التاسع والستين، وكمامات ومعقمات ومطهرات للأيدي للوقاية من المستجد، بالإضافة لمطويات إرشادية للوقاية من فيروس كورونا وأخرى، وتشمل أيضا إرشادات مرورية وإرشادات للوقاية من أخطار الحريق في إطار الدور المجتمعي والإرشادي لجهاز الشرطة.

وعبر المواطنون عن سعادتهم، وقدموا التهنئة لرجال الشرطة في عيدهم مؤكدين على التلاحم والترابط الكبير بين الشرطة والمواطنين.

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