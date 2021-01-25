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جامعة الإسكندرية: امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب إجازة نصف العام

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جامعة الإسكندرية: امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب إجازة نصف العام جامعة الإسكندرية: امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب إجازة نصف العام

مصراوي Masrawy

02:36 م الإثنين 25 يناير 2021

الإسكندرية - محمد عامر:

أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على وكلاء الكليات الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، والتي تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وطالب جابر، وكلاء الكليات بتجهيز جداول الامتحانات وإعلانها للطلاب خلال أسبوع، وتجهيز جداول المراقبين والكنترولات وغيرها من الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات بكل كلية والتأكيد على اتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة.

وشدد نائب رئيس جامعة الإسكندرية، على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية في وجود جائحة المستجد على مستوى الطلاب وهيئة التدريس والعاملين حتى يؤدى الطلاب الامتحانات في سهولة ويسر وسلامة.

كما أكد جابر على وكلاء الكليات البدء في إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني خلال أسبوع من الآن والانتهاء من إعداد المناهج الدراسية لمقررات الفصل الدراسي الثاني بصورة رقمية لاستيفاء متطلبات التعليم المدمج واستعداده لأي تغيرات في التوجهات وفقا لتطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد.

وناقش المجلس مقترح كلية الطب البيطري لأماكن التدريب التي سيتم فيها قضاء الطلاب بالكلية تدريبهم الميداني في سنة التدريب التي وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات كمتطلب تخرج.

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مصراوي Masrawy

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