قيدته أمه بالسلاسل داخل قفص حديدي.. "التضامن" تتدخل لمساعدة "شاب المنصورة" -صور

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مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي محمود:

يعاني الشاب "م" المقيم في عزبة الشال التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية من مرض نفسي دفع والدته لتصميم قفص حديدي وتقييده بالسلاسل حتى لا يتسبب خروجه في أضرار له والمحيطين به.

جيران الشاب أكدوا أنه "تدب في أنحاء جسده طاقة غريبة، ويتحول إلى وحش، ينهال بالضرب على والدته "ز" التي يقيم معها، ويمسك كل ما يراه أمامه وحوله ويكسره، ما اضطر والدته لاتخاذ تدابير تحول دون ذلك.

الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أكد أنه تجري متابعة حالة الشاب "م" المريض الذي قيدته أمه بالسلال بالمنزل داخل قفص حديدي لأكثر من 3 سنوات، لظروف مرضه النفسي.

وقال وكيل الوزارة إن لجنة مشكلة من التضامن الإجتماعي ومديرية الصحة بالدقهلية، انتقلت إلى منزل الشاب لتقديم كافة أوجه الدعم الصحية والاجتماعية له ولأسرته.

وأوضح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن الشاب يخضع حاليًا للفحوصات الطبية، وعقب الانتهاء منها يجري دخوله إلى مستشفى الأمراض النفسية في "دميرة" التابعة لمركز طلخا.

وأضاف أنه جرى الحصول على مسحة من المواطن وعينة لعمل صورة دم والتحاليل اللازمة له وتقديم العلاج اللازم.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إنه جرى توفير مواد غذائية للأسرة بمحل إقامتها في عزبة الشال، إذ يقيم في المنزل مع الشاب الوالدة وشقيقين، وجرى صرف 500 جنيه دفعة واحدة كمساعدة للأسرة، إذ أن مصدر الدخل الوحيد لها معاش الوالدة 900 جنيه فقط.

وقرر عبد العزيز صرف 300 جنيه شهريًا من مؤسسة التكافل الاجتماعي لسداد نصف الايجار، وصرف 300 جنيه شهريًا للشقيقة الأولى وتسجيلها على برنامج تكافل وكرامة، وصرف 300 جنيه شهريا للشقيقة الثانية وتسجيلها على برنامج تكافل وكرامة.